盤中速報 - 寶成(9904)大漲7.12%，報36.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:40
寶成(9904-TW)17日10:40股價上漲2.45元，報36.85元，漲幅7.12%，成交24,246張。
寶成(9904-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為各種運動鞋.皮鞋.塑膠鞋.橡膠鞋.布鞋.塑膠發泡板等。棉.人造棉.人造纖維.合成纖維及混紡等針織之製造及銷售。
近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,341 張
- 外資買賣超：-3,757 張
- 投信買賣超：-874 張
- 自營商買賣超：+290 張
- 融資增減：+525 張
- 融券增減：+19 張
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