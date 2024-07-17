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鉅亨速報

盤中速報 - 寶成(9904)大漲7.12%，報36.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:40

寶成(9904-TW)17日10:40股價上漲2.45元，報36.85元，漲幅7.12%，成交24,246張。

寶成(9904-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為各種運動鞋.皮鞋.塑膠鞋.橡膠鞋.布鞋.塑膠發泡板等。棉.人造棉.人造纖維.合成纖維及混紡等針織之製造及銷售。

近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,341 張
  • 外資買賣超：-3,757 張
  • 投信買賣超：-874 張
  • 自營商買賣超：+290 張
  • 融資增減：+525 張
  • 融券增減：+19 張

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