〈仲琦法說〉今年聚焦品牌發展 整合綜效提高附加價值

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-29 18:35

網通廠仲琦 (2419-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長黃文芳表示，仲琦今年將聚焦品牌發展、通路經營管理、軟體服務創新，以及客戶服務等業務，期望整合綜效，進一步提高附加價值，帶動仲琦整體營運，今年就能開花結果。

黃文芳說明，希望透過明確分工，各自發展核心競爭力，因此仲琦今年將專事品牌，聚焦行銷與軟體附加價值，且在人事上也做了調整。黃文芳進一步指出，組織調整已經進行一陣子，明 (1) 日開始將大動作移轉，包括硬體、研發將整合至明泰，今年就能看到成果。

黃文芳提到，仲琦子公司互動國際 (6486-TW) 受惠國內各大業者持續加速 5G 基礎建置，加上第四季為傳統旺季，以及互動大巨蛋案完成驗收結案，也有效挹注公司營收，創下第四季單季營收以及全年營收新高。