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鉅亨速報

盤中速報 - 聯光通(4903)大漲7.13%，報28.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:36

聯光通(4903-TW)17日10:36股價上漲1.9元，報28.55元，漲幅7.13%，成交2,489張。

聯光通(4903-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖電纜及配合材料。數據產品傳輸設備。光通信工程等。

近5日股價上漲14.62%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+537 張
  • 外資買賣超：+537 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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