台股力拚20千金 證交所鬆綁避免高價股遭濫列注意股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-17 10:20
台股在台積電 (2330-TW) 拉抬下，指數行情不斷墊高，近來更站上 24000 點，千金股一度多達 19 檔，但也經常遭列注意股，規定已不合時宜，證交所宣布，放寬股價 500 元以上高價股，以每 500 元為級距，並依每個級距向上增加 25 元的波動幅度，可望減少高價股頻繁遭列注意股的狀況。
證交所公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條異常標準之詳細數據及除外情形第 12 條，有價證券最近六個營業日 (含當日) 起迄兩個營業日之收盤價，價差達 100 元以上，且有價證券當日收盤價須為最近六個營業日 (含當日) 收盤價最高者；如最近五個營業日 (不含當日) 無收盤價時，則當日收盤價須高於開盤參考價。
不過，有價證券當日收盤價 500 元以上者，每 500 元增列一級距，只要在六個營業日起迄兩個營業日的收盤價價差，每一級距增加 25 元。
也就是說，股價在 500 至 999 元間，六個營業日起迄兩個營業日的收盤價價差可達到 125 元，1000 至 1499 元間，六個營業日起迄兩個營業日的收盤價價差可達到 150 元，依此類推。
以股王信驊為例，今天股價最高來到 4690 元，落在 4500-4999 元之間，六個營業日起迄兩個營業日的收盤價價差可達到 325 元。
台股今天震盪拉回，電子股普遍回檔，千金股漲跌互見，其中，IP 股力旺大跌半根，世芯 - KY 挫逾 2%，權值王台積電則下挫逾 1%，力守在千元之上，不過，穎崴獲得資金點火，大漲逾半根，弘塑、川湖亦上漲超過 1%。
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