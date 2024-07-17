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鉅亨速報

盤中速報 - 勝一(1773)大漲7.19%，報164元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:32

勝一(1773-TW)17日09:32股價上漲11元，報164.0元，漲幅7.19%，成交418張。

勝一(1773-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為醋酸丁酯、醋酸丙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚丙酸酯、。甲醛、尿素甲醛樹脂、有機化學溶劑等製造、加工、買賣及外銷等。

近5日股價下跌4.08%，集中市場加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+194 張
  • 外資買賣超：+333 張
  • 投信買賣超：-132 張
  • 自營商買賣超：-7 張
  • 融資增減：+1 張
  • 融券增減：0 張

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