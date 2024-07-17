盤中速報 - 勝一(1773)大漲7.19%，報164元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:32
勝一(1773-TW)17日09:32股價上漲11元，報164.0元，漲幅7.19%，成交418張。
勝一(1773-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為醋酸丁酯、醋酸丙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚丙酸酯、。甲醛、尿素甲醛樹脂、有機化學溶劑等製造、加工、買賣及外銷等。
近5日股價下跌4.08%，集中市場加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+194 張
- 外資買賣超：+333 張
- 投信買賣超：-132 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：+1 張
- 融券增減：0 張
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