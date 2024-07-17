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鉅亨速報

盤中速報 - 藍天(2362)急拉4.13%報60.5元，成交6,502張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:22

藍天(2362-TW)近5分K漲速4.13%，17日09:22報60.5元，成交6,502張，今日漲幅為10％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

藍天(2362-TW)近5日股價上漲5.77%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌0.75%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,232 張
  • 外資買賣超：-5,883 張
  • 投信買賣超：+349 張
  • 自營商買賣超：+302 張
  • 融資增減：+230 張
  • 融券增減：+99 張

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