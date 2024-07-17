盤中速報 - 信紘科(6667)急拉3.69%報210.0元，成交600張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:22
信紘科(6667-TW)近5分K漲速3.69%，17日09:22報210.0元，成交600張，今日漲幅為4.74％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
信紘科(6667-TW)近5日股價下跌2.91%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌5.13%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,522 張
- 外資買賣超：-457 張
- 投信買賣超：-1,087 張
- 自營商買賣超：+22 張
- 融資增減：+235 張
- 融券增減：+12 張
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