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鉅亨速報

盤中速報 - 海悅(2348)急跌-3.68%報327.5元，成交1,771張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:11

海悅(2348-TW)近5分K跌速3.68%，17日09:11報327.5元，成交1,771張，今日漲幅為5.82％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

海悅(2348-TW)近5日股價上漲28.16%，所屬產業為其他業，相關其 他上漲2.59%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,991 張
  • 外資買賣超：+2,004 張
  • 投信買賣超：+17 張
  • 自營商買賣超：-30 張
  • 融資增減：-129 張
  • 融券增減：+90 張

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