盤中速報 - 海悅(2348)急跌-3.68%報327.5元，成交1,771張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:11
海悅(2348-TW)近5分K跌速3.68%，17日09:11報327.5元，成交1,771張，今日漲幅為5.82％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
海悅(2348-TW)近5日股價上漲28.16%，所屬產業為其他業，相關其 他上漲2.59%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,991 張
- 外資買賣超：+2,004 張
- 投信買賣超：+17 張
- 自營商買賣超：-30 張
- 融資增減：-129 張
- 融券增減：+90 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 信紘科(6667)急拉3.69%報210.0元，成交600張
- 盤中速報 - 藍天(2362)急拉4.13%報60.5元，成交6,502張
- 盤中速報 - 藍天(2362)股價拉至漲停，漲停價60.5元，成交6,107張
- 盤中速報 - 新潤(6186)大漲7.37%，報116.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇