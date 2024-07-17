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鉅亨速報

盤中速報 - 鑫龍騰(3188)急跌-3.75%報42.35元，成交509張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:10

鑫龍騰(3188-TW)近5分K跌速3.75%，17日09:10報42.35元，成交509張，今日跌幅為0.12％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鑫龍騰(3188-TW)近5日股價上漲22.54%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造股價指數上漲9.27%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,663 張
  • 外資買賣超：+1,157 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+506 張
  • 融資增減：-95 張
  • 融券增減：+69 張

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