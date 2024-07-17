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鉅亨速報

盤中速報 - 聯上(4113)急跌-3.31%報58.2元，成交2,956張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:10

聯上(4113-TW)近5分K跌速3.31%，17日09:10報58.2元，成交2,956張，今日漲幅為3.37％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯上(4113-TW)近5日股價上漲17.54%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造股價指數上漲9.27%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+492 張
  • 外資買賣超：+330 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+162 張
  • 融資增減：+16 張
  • 融券增減：+35 張

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