盤中速報 - 聯上(4113)急跌-3.31%報58.2元，成交2,956張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:10
聯上(4113-TW)近5分K跌速3.31%，17日09:10報58.2元，成交2,956張，今日漲幅為3.37％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯上(4113-TW)近5日股價上漲17.54%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造股價指數上漲9.27%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+492 張
- 外資買賣超：+330 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+162 張
- 融資增減：+16 張
- 融券增減：+35 張
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