盤中速報 - 光鋐(4956)急拉3.74%報30.5元，成交1,810張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:10
光鋐(4956-TW)近5分K漲速3.74%，17日09:10報30.5元，成交1,810張，今日漲幅為3.04％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光鋐(4956-TW)近5日股價上漲10.65%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.28%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+264 張
- 外資買賣超：+370 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-106 張
- 融資增減：+963 張
- 融券增減：+244 張
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