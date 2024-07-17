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鉅亨速報

盤中速報 - 光鋐(4956)急拉3.74%報30.5元，成交1,810張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:10

光鋐(4956-TW)近5分K漲速3.74%，17日09:10報30.5元，成交1,810張，今日漲幅為3.04％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光鋐(4956-TW)近5日股價上漲10.65%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.28%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+264 張
  • 外資買賣超：+370 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-106 張
  • 融資增減：+963 張
  • 融券增減：+244 張

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