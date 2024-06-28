盤中速報 - 廣運(6125)急拉4.63%報112.5元，成交9,276張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:22
廣運(6125-TW)近5分K漲速4.63%，28日09:22報112.5元，成交9,276張，今日漲幅為8.17％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
廣運(6125-TW)近5日股價下跌5.88%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.69%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,417 張
- 外資買賣超：-4,112 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-304 張
- 融資增減：+562 張
- 融券增減：+166 張
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