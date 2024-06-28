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鉅亨速報

盤中速報 - 廣運(6125)急拉4.63%報112.5元，成交9,276張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:22

廣運(6125-TW)近5分K漲速4.63%，28日09:22報112.5元，成交9,276張，今日漲幅為8.17％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

廣運(6125-TW)近5日股價下跌5.88%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.69%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,417 張
  • 外資買賣超：-4,112 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-304 張
  • 融資增減：+562 張
  • 融券增減：+166 張

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