身家曝光！川普副手范斯擁逾1.5億淨資產 當選副總統後年薪將增186萬

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:58

美國共和黨全代會 (RNC) 周一 (15 日) 正式提名俄亥俄州的美國參議員范斯 (JD Vance)，下月才滿 40 歲的他起初的身份是一位創投家跟暢銷書作家，外界估算他擁有 500 萬美元 (約 1.52 億台幣) 凈資產。

印度媒體《Time Now》報導，除擁有一個全面的財務投資組合外，范斯還透過演講和傳記累積了可觀收入。范斯的投資組合中有 100 多筆投資。

報導中並揭露范斯透過各種資產獲得收益的細項，其中值得注意的投資包括在亨廷頓國家銀行的 25 到 50 萬美元存款、線上券商羅賓漢帳戶內的 10 萬到 25 萬美元、五張總價值在 50 萬至 105 萬美元之間的高盛信用違約交換商品 (CDS)、價值 50 萬到 1 百萬的 QQQ ETF、10 萬到 20 萬美元的 20 年以上國債 ETF、價值 10 萬到 25 萬美元的比特幣 (BTC) ，另外則是價值 5 到 10 萬美元的沃爾瑪股票。

公開資料顯示，范斯從事多年的創投工作，是一名作家和風險投資家。2016 年，范斯憑藉出版回憶錄《絕望者之歌》，在美國聲名鵲起。他在書中探討位於美國「鐵鏽帶」家鄉面臨的工作崗位不斷流失、人們逐漸失去希望等社會經濟問題，父輩很多人都是「放縱的一代」、「迷茫的一代」，子女也很難透過教育改變自身社經地位。

《Business Insider》在 2021 年曾透露范斯從《絕望者之歌》獲得的收入為 47 萬 5308 美元，范斯還因此在 18 所大學和機構演講而獲得近 7 萬美元的報酬。

范斯的書引起美國底層白人的廣泛共鳴，美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS) 報導指出，《絕望者之歌》甚至成為美國那些想了解川普支持者必讀的一本「聖經」，嬰兒潮一代的大部分白人之所以遭受命運的無情打擊，因為在追求種族平權過程中，雖未直接承受歧視，卻在無形中成為犧牲品。為了給有色人種提供更多發展空間，原有機會遭到擠壓，生活空間隨之縮水。范斯認為，在民主黨所謂平等政策下，底層白人失去階級流動空間，成為受害者、邊緣人。

包括矽谷著名投資人 Peter Thiel 跟微軟創辦人比爾蓋茨在內的科技菁英也對《絕望者之歌》推崇有加。蓋茨稱該書展現出美國巨大的文化差異，這個話題現已變得日益重要，遠超過范斯開始撰寫《絕望者之歌》時的情況。

2017 年，范斯在家鄉俄亥俄州創辦一家專注於創造高薪就業機會的成長型公司 Revolution LLC，當時他已表現出強烈的貿易保護和反全球化傾向。2019 年 12 月，他又跟人共同創立創投公司 Narya，還得到谷歌前執行長 Eric Schmidt、Peter Thiel 等人的大力支持。