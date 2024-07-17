鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾伯維(ABBV-US)EPS預估下修至10.89元，預估目標價為185.06元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 00:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對艾伯維(ABBV-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.18元下修至10.89元，其中最高估值11.44元，最低估值10.61元，預估目標價為185.06元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.44(11.44)
|12.71
|14.28
|15.4
|最低值
|10.61(10.61)
|11.3
|12.13
|13.42
|平均值
|10.99(11.03)
|12.03
|13.37
|14.68
|中位數
|10.89(11.18)
|12
|13.3
|14.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|560.29億
|608.14億
|656.57億
|704.44億
|最低值
|543.66億
|561.00億
|596.05億
|635.15億
|平均值
|551.90億
|582.84億
|624.67億
|663.06億
|中位數
|551.12億
|582.93億
|621.46億
|658.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.28
|2.72
|6.45
|6.63
|2.72
|營業收入
|332.66億
|458.04億
|561.97億
|580.54億
|543.18億
詳細資訊請看美股內頁：
艾伯維(ABBV-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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