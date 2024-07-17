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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾伯維(ABBV-US)EPS預估下修至10.89元，預估目標價為185.06元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 00:15

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對艾伯維(ABBV-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.18元下修至10.89元，其中最高估值11.44元，最低估值10.61元，預估目標價為185.06元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.44(11.44)12.7114.2815.4
最低值10.61(10.61)11.312.1313.42
平均值10.99(11.03)12.0313.3714.68
中位數10.89(11.18)1213.314.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值560.29億608.14億656.57億704.44億
最低值543.66億561.00億596.05億635.15億
平均值551.90億582.84億624.67億663.06億
中位數551.12億582.93億621.46億658.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.282.726.456.632.72
營業收入332.66億458.04億561.97億580.54億543.18億

詳細資訊請看美股內頁：
艾伯維(ABBV-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSABBV

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