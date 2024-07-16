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鉅亨速報

盤後速報 - 偉訓(3032)下週(7月23日)除息3.5元，預估參考價68.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

偉訓(3032-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月16日)收盤價72.20元計算，預估參考價為68.7元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

偉訓(3032-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。近5日股價下跌0.28%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 72.20 3.5 4.85% 0.0
2023/07/14 69.4 2.01781 2.91% 0.0
2022/07/14 27.75 2.0 7.21% 0.0
2021/08/11 41.45 3.1 7.48% 0.0
2020/07/16 30.95 2.0363 6.58% 0.0

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