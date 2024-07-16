盤後速報 - 偉訓(3032)下週(7月23日)除息3.5元，預估參考價68.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
偉訓(3032-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月16日)收盤價72.20元計算，預估參考價為68.7元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
偉訓(3032-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。近5日股價下跌0.28%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|72.20
|3.5
|4.85%
|0.0
|2023/07/14
|69.4
|2.01781
|2.91%
|0.0
|2022/07/14
|27.75
|2.0
|7.21%
|0.0
|2021/08/11
|41.45
|3.1
|7.48%
|0.0
|2020/07/16
|30.95
|2.0363
|6.58%
|0.0
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