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鉅亨速報

盤後速報 - 橋椿(2062)下週(7月23日)除息0.8元，預估參考價27.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

橋椿(2062-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(7月16日)收盤價28.55元計算，預估參考價為27.75元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

橋椿(2062-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為水管開關配件。閘門凡而、考克、水道衛生器材。各種銅器等之製造加工及買賣。近5日股價上漲2.15%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 28.55 0.8 2.8% 0.0
2023/07/25 23.2 1.0 4.31% 0.0
2022/11/17 21.95 0.5 2.28% 0.0
2021/09/28 27.3 0.0815 0.3% 0.0
2020/09/18 26.25 0.1 0.38% 0.0

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