盤後速報 - 橋椿(2062)下週(7月23日)除息0.8元，預估參考價27.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
橋椿(2062-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(7月16日)收盤價28.55元計算，預估參考價為27.75元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
橋椿(2062-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為水管開關配件。閘門凡而、考克、水道衛生器材。各種銅器等之製造加工及買賣。近5日股價上漲2.15%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|28.55
|0.8
|2.8%
|0.0
|2023/07/25
|23.2
|1.0
|4.31%
|0.0
|2022/11/17
|21.95
|0.5
|2.28%
|0.0
|2021/09/28
|27.3
|0.0815
|0.3%
|0.0
|2020/09/18
|26.25
|0.1
|0.38%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 欣天然(9918)次交易(17)日除息1.5元，參考價40.2元
- 盤後速報 - 千附(8383)次交易(17)日除息1.5元，參考價45.3元
- 盤後速報 - 富鼎(8261)次交易(17)日除息2.49元，參考價85.31元
- 盤後速報 - 加高(8182)次交易(17)日除息1.2元，參考價36.1元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇