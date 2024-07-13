鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調降至64元，幅度約4.48%
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)提出目標價估值：中位數由67元下修至64元，調降幅度4.48%。其中最高估值86元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予台塑(1301-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立9位、保守悲觀3位。
台塑(1301-TW)今(12日)收盤價為57.9元。近5日股價上漲1.05%，相關塑膠工業近5日上漲1.1%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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