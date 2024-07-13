search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調降至64元，幅度約4.48%

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 08:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)提出目標價估值：中位數由67元下修至64元，調降幅度4.48%。其中最高估值86元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予台塑(1301-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立9位、保守悲觀3位。

台塑(1301-TW)今(12日)收盤價為57.9元。近5日股價上漲1.05%，相關塑膠工業近5日上漲1.1%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價波動與大盤表現同步。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23916.93-1.94%
台塑57.91.58%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
台塑

68%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
台塑

68%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
台塑

68%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
台塑

68%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty