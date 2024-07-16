傳Vance獲提名川普長子是關鍵！加密貨幣倡導組織：Vance是幣圈堅定支持者

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-16 15:44

美國前總統川普周一 (15 日) 在共和黨全代會 (RNC) 上宣布副手是俄亥俄州參議員 J.D.Vance 後，加密貨幣倡導組織 Stand With Crypto 將 Vance 評為加密貨幣資產的堅定支持者，因為 Vance 曾在社群媒體積極表態支持幣圈，並投票支持加密貨幣資產的立法。

《CNN》引述知情人士消息報導指出，曾在 2016 年極力反對川普的 Vance 後來逐漸轉變立場挺川，而他之所以被川普選為競選搭檔，是長子小唐納 (Donald Trump Jr.) 在最後一刻向老爸施壓。

根據《區塊鏈騎士》報導，Vance 曾投票支援廢除 S 美國證交會 (SEC)「第 121 號員工會計公告(又名 SAB 121) 的決議，他還批評 SEC 處理加密貨幣資產公司 DEBT Box 案件的立法者之一。

《CoinDesk》也報導指出，身為創投家的 Vance 是加密貨幣領域領導者的有利選擇。最近，Vance 起草了一項將修改美國監管數位資產方式的法案，該法案比眾議院上月通過的法案更加有利於加密貨幣。

根據參議院公開資料，雖然 Vance 在最新財務披露中未購買或出售任何加密貨幣，但在 2022 年的申報資料，Vance 當時持有 10 萬至 25 萬美元價值的比特幣 (BTC) 。

此外，今年 RNC 已將加密貨幣資產納入共和黨平台，大綱也跟川普在這一問題上的立場大體一致。2024 年比特幣大會下周四 (25 日) 將在納許維爾舉行，川普打算出席大會，副手搭檔 Vance 料將與會。