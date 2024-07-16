房市低迷為最大拖累！中國經濟Q2僅增4.7% 陸媒：房地產時代宣告謝幕

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-16 17:55

今年第二季中國經濟成長率僅 4.7%，遜於市場預期且低於今年首季的 5.3%，房地產市場是拖累經濟的「主力軍」，這也讓市場關注目前正在舉行的中共第 20 屆三中全會是否會祭出更大規模的房市刺激政策。

從拉動經濟的三頭馬車情況來看，中國在消費方面的增速雖創短期新低，但仍保持正成長。在出口方面，今年上半年貿易總額 21 兆 1688 億人民幣，年增率 6.1%，若加上服務業出口，今年上半年商品與服務業出口對經濟成長貢獻 13.9%，拉動 GDP 成長 0.7 個百分點。

固定投資方面，今年上半年中國固定資產投資金額為 24 兆 5391 億人民幣，年增率 3.9%，扣除房地產開發投資，全國固定資產投資年增 8.5%。依個別領域看，基礎設施投資成長 5.4%，製造業投資成長 9.5%，房地產開發投資下降 10.1%。房地產投資嚴重拖累固定投資增速，進而拖累了經濟成長。

中國國家統計局今 (16) 日公佈今年第二季和上半年 GDP 初步核算數據，其中房地產行業成為唯一的負成長行業，成為中國經濟唯一的拖累。

如果房地產開發投資能實現正成長，固定投資成長速度至少在 8.5% 以上，GDP 增速將提高好幾個百分點。

但現實情況是，中國房市調整根本停不下來。根據中國國家統計局數據，今年上半年中國房地產開發投資金額為人民幣 5 兆 2529 億元，年減率 10.1%，其中，住宅投資年減 10.4% 至 3 兆 9883 億元。

自 2022 年 4 月轉負以來，中國房地產開發投資一直呈負值，期間雖有跌幅縮小，但也僅止於此，並未改變投資下滑的局面。

今年 5 月，房地產投資與住宅投資跌幅雙雙來到兩位數，跌幅均逾一成，上月同樣是兩位數下跌。這代表在中國房市裡拿地、開工積極性持續下降將近兩年。

財政部數據也凸顯此情形，中國賣地收入自 2021 年達到高點後已經連兩年下跌，去年僅 5 兆 7996 億人民幣，較高點下跌 33.38%。進入 2024 年也未改變下行趨勢。今年前 5 個月全國賣地收入 1.28 兆人民幣，年減率 14%。

中國國家統計局數據還顯示，今年 1-6 月新建商品房銷售面積年減 19% 至 4 億 7916 萬平方公尺，其中住宅銷售面積下降 21.9%。新建商品房銷售額 4 兆 7133 億人民幣，下降 25%，其中住宅銷售額下降 26.9%。

2021 年，中國房地產銷售達到 18.2 兆人民幣的高點。隔年，中國公寓和商用不動產銷售減少 4.9 兆人民幣，或 27%，創 1998 年來最大的年度跌幅，主要因為廉價資金、優惠政策和對房價不斷上漲的信心消失。

根據《彭博資訊》基於今年迄今的官方數據計算，按當前速度，去年銷售額將減少 1.8 兆人民幣，今年房地產銷售將進一步縮減，開發商恐面臨更多的流動性問題。

野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，現在斷言底部還太早。中國經濟面臨房地產行業持續低迷引發的再次下滑的實質性風險。根據標普全球預估，在最糟情況下，銷售額恐降至約 10 兆人民幣左右，這將使中國房地產行業的活動回到 2015 年的水準，當時中國經濟產出約為當前的一半。