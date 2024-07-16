盤中速報 - 喬福(1540)大漲7.02%，報33.55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:53
喬福(1540-TW)16日10:53股價上漲2.2元，報33.55元，漲幅7.02%，成交21,488張。
喬福(1540-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。
近5日股價上漲28.48%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,351 張
- 外資買賣超：+1,405 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-54 張
- 融資增減：+887 張
- 融券增減：+272 張
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