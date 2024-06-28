鉅亨買基金推出「夯股基金」新功能 不漏接熱門趨勢財

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 18:49

近期，美股在大型科技股的推動下表現強勢，特別是一些指標股更成為市場討論焦點。要如何查到基金對特定個股的持股比重，以搶占市場先機？「鉅亨買基金」特別推出「夯股基金」的搜尋功能，幫助投資人快速掌握基金中特定個股的持有比例，協助客戶掌握熱門趨勢，更有效率參與基金市場。

「鉅亨買基金」投資研究部團隊指出，每個時代都有獨特的市場題材和領頭羊股票。像是 1990 年代網際網路崛起，領頭羊企業包括思科、微軟和英特爾；2000 年時蘋果和谷歌為科技龍頭。目前生成式 AI 引領生產力革命，高端晶片公司輝達則成為市場領袖。

然而，在市場修正期，這些龍頭企業的跌幅往往更大，像是思科在領漲期間經歷了 9 次跌幅超過 20%，而輝達自 2020 年以來也有 4 次大跌。因此，「鉅亨買基金」總經理張榮仁補充說明，對市場了解不深的投資人，往往難以判斷市場題材和龍頭股票。相較於單獨買入個股，讓專業基金研究團隊把關，更有助於投資人掌握熱門趨勢財的方式。

張榮仁進一步指出，「鉅亨買基金」考量投資人希望抓住趨勢財，但又怕被割韭菜的心情，近日推出「夯股基金」搜尋功能。只需到「鉅亨買基金」的官網，點選「找基金」的「基金搜尋」，再找到「夯股基金」，就可以自由點選最多 5 檔您所關注的熱門企業，隨後可找到基金中市場領頭羊企業的股票持有比例，還可根據喜好排序，運用簡單易懂的操作介面，輕鬆找到「夯股基金」，讓專業基金經理人幫您篩選把關，同時又能洞悉市場趨勢。

「鉅亨買基金」建議，投資人可以透過關注市場領頭羊，搭配「夯股基金」新功能，查詢持股並選擇合適自己的基金。「鉅亨買基金」現在開始申購全站基金享有終身零手續費，而且終身免信託保管費。透過基金經理人靈活操作，投資人可於股市上漲時適時停利，下跌時逢低買進，不易受個股風險影響，藉由分散風險，聰明運用基金理財，不漏接熱門趨勢財！