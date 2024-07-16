美國特勤局未能阻止槍手在川普造勢大會上開槍 將接受獨立調查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-16 09:32

美國前總統川普上周六（13 日）在造勢大會險遭暗殺，震驚全球，由於美國特勤局未能阻止槍手開槍，周一起將接受獨立調查。

美國特勤局周一反駁外界對於其未能在川普造勢大會現場提前發現槍手的批評，稱事件發生時，特勤局人員反應迅速，及時擊斃了槍手，並保護了川普的人身安全。

不過，特勤局發言人也承認，特勤局人員並未搜查槍手所在的建築物，稱該區域應該有當地執法人員駐守。特勤局人員周一起將接受獨立調查，以調查特勤局為何沒能阻止槍手開槍。

川普上周六傍晚在賓夕法尼亞州巴特勒造勢活動上險遭暗殺，嫌疑犯在現場被擊斃。美國聯邦調查局（FBI）已於周日公布嫌疑犯是 20 歲白人男子托馬斯 · 馬修 · 克魯克斯，聯邦調查局尚未確認嫌疑犯的作案動機。

聯邦調查局正在主導調查，初步調查結果顯示，2022 年克魯克斯高中畢業，在賓夕法尼亞州貝塞爾帕克的一家療養院工作。