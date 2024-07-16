川普遇刺維安疏失大！美特勤局長：承擔此事責任 但不會辭職

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-16 10:26

美國特勤局局長 Kimberly Cheatle 周一 (15 日) 說，對美國前總統川普遇刺期間下屬的行動承擔責任，但她不會辭職，美國國土安全部部長 Alejandro Mayorkas 同日亦稱對特勤局有百分百的信心。

Cheatle 向《美國廣播公司》(ABC) 表示，身為特勤局負責人的她對川普遇刺事件負有責任，應確保安全檢查的進行以及為全體人員提供必要的資源。她並指出，槍手開火的建築是當地執法機構的責任區，內部已安排他們的人手，但槍手爬上了屋頂。

川普支持者認為，川普上周在賓州造勢時遇刺是維安工作的失敗，一些國會議員跟批評人士更覺得 Cheatle 應該辭職或因川普遇刺事件被開除。

Mayorkas 在接受《CNN》訪問時也說，執法部門在川普遭刺殺一事的維安工作上完全失敗。

Mayorkas 指出，川普遇刺事件如何發生且為何發生，美國政府將對此事進行獨立調查，並將起草建議，以防今後此類情況重演。

美國總統拜登周日 (14 日) 已指示對造勢集會安全進行獨立調查，Cheatle 周一也發出聲明稱特勤局將全面參與獨立調查，並跟國會就任何監督行動進行合作。Cheatle 下周一 (22 日) 也將前往國會作證。

美國聯邦調查局 (FBI) 也表示，正在以謀殺和潛在恐攻案調查美國總統候選人川普集會上的槍擊事件。