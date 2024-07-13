〈貴金屬盤後〉PPI差強人意 黃金守在2400美元以上 連續第三周上漲
鉅亨網編譯許家華 2024-07-13 06:43
因投資者對美聯準會 (Fed) 即將降息的信心增強，黃金價格周五守在每盎司 2400 美元的關鍵點之上，且連續第三周上漲。
由於美國 6 月消費者物價意外下降，黃金價格周四上漲至 5 月 22 日以來最高點。該數據強化「通膨減緩的趨勢已恢復」的觀點，提振 Fed 即將降息的希望。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，市場出現一些獲利套現的壓力，這是經歷強勁漲勢後例行的修正性回檔，且周五的生產者物價指數 (PPI) 高於預期，增加市場拋售壓力。
然而，儘管 PPI 表現不如前一日的 CPI 令人興奮，但 PPI 超預期的增速並未打擊市場的降息預期，9 月降息機率略高於 95%。
「但從股市和債市的反應來看，周五的 PPI 數據沒有真的讓周四 CPI 數據冷卻，因此今年最早 9 月降息的可能性仍然很高。」Wyckoff 說。
美國勞工統計局 (BLS) 周五 (12 日) 公布數據顯示，6 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.6%，創 2023 年 3 月以來新高，高於市場預期的 2.3% 與修正後前值 2.4%。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計 9 月降息的可能性為 96%。由於黃金不孳息，降息有利削減持有黃金的機會成本，提升對投資者的吸引力。
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