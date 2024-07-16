〈能源盤後〉中國數據疲軟 鮑爾言論不給力 原油連日下跌

鉅亨網編譯許家華 2024-07-16 05:27

原油期貨價格周一 (15 日) 下跌，連續兩個交易日下跌，係因中國經濟數據低迷，凸顯市場對原油需求的擔憂。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的言論未能為油價提供任何支持，因為他表示不會提供 Fed 降息時機點的任何訊號。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 30 美分或 0.4%，收每桶 81.91 美元。上周五 WTI 原油收低 0.5%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 18 美分或 0.2%，收每桶 84.85 美元。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.49 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格小漲 0.2% ，收每加侖 2.51 美元。

8 月交割的天然氣價格大跌 7.3%，收每百萬 Btu 2.16 美元。

市場驅動力

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊表示，週一油價收低是因為市場消化了「中國經濟疲軟的因素，以及及更廣泛的市場對美國前總統川普遭刺殺的反應」。

他們認為，「中國的成長率與全球經濟活動和能源需求直接相關」

根據中國國家統計機構周一發布的數據，中國經濟第二季成長年率為 4.7%，較第一季的 5.3% 大幅放緩。

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告中表示，「今年的石油需求成長中，中國預計占多數，有鑑於此，中國需求疲軟的跡象令人擔憂，這一點也不意外。」

儘管如此，周一金融市場的整體基調仍然積極，即使油價在川普遇刺後下跌。川普遇刺後，11 月總統選舉的勝選率上升，共和黨橫掃國會的預期也上升，投資者對此做出反應。

然而，deVere Group 執行長兼創辦人 Nigel Green 指出，「川普政府向來把能源獨立和經濟成長置於環境法規之上。」他指出川普當政時對環境不友好的政策，例如取消歐巴馬時代的氣候政策和退出《巴黎協定》。

他認為，倘若川普當選，預計仍會採取類似作法，這將有利能源產業，尤其是化石燃料。

分析師表示，由於川普遇刺事件提高其當選前景，美元早盤走強，但後來回吐了早盤大部分漲幅。

美元走強不利於以美元計價的大宗商品，因為這會使大宗商品對其他貨幣的使用者來說更加昂貴。

同時，SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 指出，石油近期獲得交易員的支持，因為他們認為 Fed 今年夏季將降息並維持石油需求持續增長。

然而，鮑爾周一在華盛頓演講，關於首次降息的啟動時機，他稱「不會在任何特定會議上以任何方式發出任何信號」。

其他能源消息，天然氣價格下跌超過 7%。施耐德電氣大宗商品分析師 Brian Steinkamp 指出，「看空仍是最近的主題。」