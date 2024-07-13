〈能源盤後〉市場衡量通膨數據、需求訊號 原油本周收低 5周來首見

鉅亨網編譯許家華 2024-07-13 06:06

在交易員權衡本周美國通膨數據、供應前景和最新需求跡象下，原油期貨周五 (12 日) 收低，且周線 5 周來首次下降。

本周美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期，強化美聯準會(Fed) 9 月啟動降息的預期，推升能源需求前景，且為前一交易日的油價提供了支撐。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 41 美分或 0.5%，收每桶 82.21 美元，最近月 WTI 原油期貨價格本周收低 1.1%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 37 美分或 0.4%，收每桶 85.03 美元，本周收低 1.7%。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.52 美元，本周收低 1.7%。

8 月交割的熱燃油期貨價格小跌 0.3% ，收每加侖 2.51 美元，本周收低 3.6%。

8 月交割的天然氣價格上漲 2.7%，收每百萬 Btu 2.33 美元，本周收高 0.4%。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 總監 Manish Raj 表示：「儘管潛在情緒依然樂觀，但交易員暫停下來尋找更多數據，以確認宏觀形勢。」

他稱，在「通膨緩解和庫存緊縮的雙重支撐」下，油價周五很多交易時間內走高。「經歷近期漲勢，投資者可先將充沛的獲利套現，以等待新進展，再採取下一步行動。」

他補充，周四油價上升係因 CPI 數據溫和，讓交易員再賭一把「降息即將到來」。「利率下降，油價就上升。」

美國周四發布 6 月 CPI 下降 0.1%，為 2020 年 5 月疫情最嚴重時期以來的首次下跌。

美國周五公布，6 月生產者物價指數 (PPI) 上漲 0.2%%，而更受關注的核心躉售通膨率 6 月保持不變。

Fed 寬鬆政策被視為有助於支撐需求。該數據引發美國公債上升、殖利率下降，股市中有一些資金開始流出科技股，轉往其他今年表現相對較差但有潛力回升的股票。

Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 報告指出：「原油價格獲得支撐，反映出石油市場傾向『在某些問題上眼光放遠』，除非是在應對供需衝擊。」

以技術圖來看，上周五開始的回檔似乎已讓市場稍微降溫，但隨著近月 WTI 跌向每桶 80 美元，獲利了結交易似乎逐漸消退。

「看起來似乎盤整了一段時間，對多頭來說，最大的問題是這段盤整期是否足夠讓股價重新調整，進而為另一波上漲打下基礎。很大程度上取決於多頭是否有足夠的動力將油價拉回到上周 84 美元左右的高點之上。」Morrison 寫道。

他認為，投資人可能要等到下周才知道答案。