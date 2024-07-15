盤後速報 - 進典(6843)次交易(16)日除息2.5元，參考價51.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 17:07
進典(6843-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
首日參考價為51.6元，相較今日收盤價54.10元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|54.10
|2.5
|4.62%
|0.0
|2023/07/19
|73.9
|2.5
|3.38%
|0.0
|2022/07/15
|52.9
|2.0
|3.78%
|0.0
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