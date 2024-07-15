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鉅亨速報

盤後速報 - 進典(6843)次交易(16)日除息2.5元，參考價51.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 17:07

進典(6843-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

首日參考價為51.6元，相較今日收盤價54.10元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 54.10 2.5 4.62% 0.0
2023/07/19 73.9 2.5 3.38% 0.0
2022/07/15 52.9 2.0 3.78% 0.0

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