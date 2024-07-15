百度旗下蘿蔔快跑在武漢爆紅 陸媒：跑出一片光明的商業前景

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-15 15:47

近日，中國百度旗下自駕出行平台「蘿蔔快跑」無人駕駛計程車在武漢的火紅引發大眾廣泛關注，一方面有計程車運匠跟網路叫車司機抱怨被搶了飯碗，另一方面也成為廣受乘客歡迎的網紅打卡項目，更讓「搭無人車逛大武漢」成為武漢獨特景觀。

中國《經濟日報》報導，蘿蔔快跑在商業前景上已跑出一條前途明朗的金光大道，這一步得來不易。根據公開數據，從 2013 年進軍自駕領域以來，百度在研發共投入超過人民幣 1500 億元。今年 4 月 19 日為止，蘿蔔快跑在開放道路提供的累計單量超過 600 萬，是全球最大的自駕旅遊服務商。

今年 5 月，百度在武漢發表第六代蘿蔔快跑無人駕駛汽車，車上搭載全球首個支援 L4 級自駕技術的自駕大模型。該平台預計今年底在武漢實現損益平衡，並在明年全面進入獲利期，這代表蘿蔔快跑將成為全球首個商業化獲利的自駕出行服務平台。

在無人駕駛領域上，商業化與自駕技術的成熟度密切相關，技術的先進性和穩定性是實現安全、可靠服務的前提。蘿蔔快跑的獲利曙光初現，說明其自駕技術撐過了實際運作的考驗，獲得了有商業價值的市場接受度。

有機構預測，到 2030 年，中國智慧網聯汽車市場規模可望突破 5 兆元，「車路雲一體化」相關市場規模更超過 14 兆人民幣。

但報導指出，從社會影響來看，蘿蔔快跑還必須探索一條多方共贏的長久之路。自動駕駛的普及需要政策、法規、產業標準的配套，像是在涉及自駕車輛事故中的事故責任認定、AI 在車禍無法避免時應優先保護車內乘客安全，還是盡量減少對行人傷害的問題，以及自駕車輛所收集數據的安全和隱私保護。

目前，中國在一些城市有序地推進自駕立法和試點工作，近日北京市經信局就發布《北京市自動駕駛汽車條例（徵求意見稿）》，正在向社會公開徵求意見。

此外，蘿蔔快跑的快速發展也帶來「搶飯碗」的討論。中國目前註冊的叫車司機數量超過 700 萬，計程車司機也接近 300 萬，因此要解決這個問題必須多管齊下，像是要為轉行的司機提供必要的經濟支持和再就業培訓、要創造大量新就業機會、要逐步推廣無人駕駛以及要探索傳統計程車、叫車公司與無人駕駛服務提供者之間的合作共贏新模式。