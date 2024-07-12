從沒有QRCode到電子支付普及 馬來西亞正搭上數位經濟快車

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:04

馬來西亞正搭上數位經濟快車，並向「無現金社會」邁進，事實上這個熱帶國家 6 年前甚至連 QR Code 都沒有，如今電子支付已較為普遍。經驗顯示，消費者一旦嘗到便捷支付的甜頭就很難回頭。

《36 氪》報導，大馬電子支付故事要從政府一次性發放 50 多張電子支付牌照說起，大馬市佔率最大的電子錢包公司 TNG eWallet(俗稱 Touch "n Go) 執行長 Alan Ni 拿到牌照，並最終推出電子錢包。除 TNG 外，還有其他 37 家廠商，其中不乏背景雄厚的股東，如 TNG 前兩大股東分別是馬來西亞第二大銀行 CIMB 和螞蟻集團。

不過在習慣刷卡支付的大馬，推廣電子錢包仍經歷積極說服中小商家的「推廣期」以及利用補貼吸引使用者的「燒錢期」。

但轉捩點出現在 2019 年，當年大馬財政部為減輕年輕人開支負擔、支援實體經濟，推出了「ePemula 計畫」，透過四個本地電子錢包向特定年輕人發放津貼。

政府補貼讓正在艱難拓客的電子錢包短時間迎來大量用戶下載，以 Touch "n Go 為例，用戶下載完成後，需在線完成身份認證才能領取補貼，這意味著電子錢包在短期內將面臨流量高峰。

面對這項挑戰，Touch"n Go 選擇與螞蟻數科合作，藉助後者 ZOLOZ 核心產品 eKYC(線上身份認證) 技術，完成大量使用者的身份認證。

借助 eKYC 技術，Touch"n Go 也在 ePemula 計畫期間獲得領先超車的機會，在該專案中市佔率達到 70%，最終獲客 500 萬。目前 Touch"n Go 在大馬市佔率約為 60%，在使用者量這一層面，是該國最大電子錢包。在大馬 3200 萬人口中，已有超過 2700 萬人註冊 Touch"n Go。

根據 PayNet2022 年的數據，當年大馬已有 78% 的人擁有多個電子錢包。移動支付的發展在一定程度上加重其他行業推動數位轉型的迫切感。

儘管吉隆坡大街小巷商家已經貼滿 Touch"n Go，甚至是 Alipay 的支付標識，但除了移動支付外，大馬民眾對於數位應用的使用更多還是在娛樂層面。

馬來西亞區域策略研究所智庫署理主席陳家興表示，目前大馬家庭使用網路，主要都是進行一些如社群媒體、下載圖片、娛樂休閒、玩遊戲等活動。對網路的認知和應用還不太夠，雖然網路、智慧手機的普及率比較高，但一些小程式還不太能掌握。

Alan Ni 認為，當前大馬數位支付已相對成熟，但用電子錢包或電子平台來做金融服務，還處在早期階段。

報導指出，回顧中國數位化發展，市場中也是先出現阿里巴巴這樣的公司，經歷電子商務等業務的錘鍊，才有螞蟻集團這類將實踐經驗轉化為產品輸出給各行各業的金融科技公司。

對標到大馬，儘管當前網民習慣、數位金融服務還在初級階段，但伴隨數位應用普及率提升以及年輕一代的更多關注，未來也將產生更多如中國市場中已有的產品類似的服務。