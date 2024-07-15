川普遇刺後 比特幣上漲寫一周新高 突破6.2萬美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-15 13:40

在川普遭到刺殺後，市場預計他當選的機率大增，由於川普本次選舉中宣稱支持加密貨幣產業，比特幣轉向走高，周一 (15 日) 已突破 6.2 萬美元關卡，創一周新高。

據 investing.com 報價，截至台北時間 13:17，比特幣報 62716.4 美元，24 小時漲 4.64%，為過去一周以來新高。其他市值較小的加密資幣也跟進上漲，以 24 小時漲幅計算，以太幣漲 4.3%，Solana 漲 4.6%，幣安幣漲 3.0%。

周六在賓州的一次競選集會上遭槍擊後，拜登表示，他的右耳中彈，這一事件引發了全球對政治暴力的譴責，並震動了美國總統競選活動。

一些分析人士預計，對這一事件的同情和憤怒可能會激發對共和黨總統候選人的支持，他表示事件發生後他「很好」，並期待參加周一在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會。

目前全球市場的一個關鍵問題是，基於川普重返白宮將帶來減稅、更高關稅和更寬鬆監管的論點，所謂的「川普交易」是否會獲得動力。

川普也更加擁抱加密貨幣產業，來吸引選民。IG Australia Pty 市場分析師 Tony Sycamore 在報告中指出，在暗殺未遂事件增加了川普連任的機會後，比特幣「獲得了動力」。

原始加密貨幣的支持者認為，它可以作為一種價值儲存手段，對沖政治動盪。不過，這一說法仍存在爭議，也並非經常符合市場走勢表現。