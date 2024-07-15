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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百仕通抵押信託(BXMT-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為18.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對百仕通抵押信託(BXMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.58元，其中最高估值2.08元，最低估值1.29元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.08(2.33)2.422.48
最低值1.29(1.29)1.381.79
平均值1.65(1.77)1.852.14
中位數1.58(1.73)1.632.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值5.43億5.60億6.13億
最低值5.27億5.04億5.31億
平均值5.35億5.33億5.72億
中位數5.35億5.47億5.72億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.350.972.771.461.43
營業收入8.83億7.76億8.48億13.19億20.13億

詳細資訊請看美股內頁：
百仕通抵押信託(BXMT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBXMT

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