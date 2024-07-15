鉅亨速報 - Factset 最新調查：百仕通抵押信託(BXMT-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為18.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對百仕通抵押信託(BXMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.58元，其中最高估值2.08元，最低估值1.29元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.08(2.33)
|2.42
|2.48
|最低值
|1.29(1.29)
|1.38
|1.79
|平均值
|1.65(1.77)
|1.85
|2.14
|中位數
|1.58(1.73)
|1.63
|2.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.43億
|5.60億
|6.13億
|最低值
|5.27億
|5.04億
|5.31億
|平均值
|5.35億
|5.33億
|5.72億
|中位數
|5.35億
|5.47億
|5.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.35
|0.97
|2.77
|1.46
|1.43
|營業收入
|8.83億
|7.76億
|8.48億
|13.19億
|20.13億
詳細資訊請看美股內頁：
百仕通抵押信託(BXMT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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