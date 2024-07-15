鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ideaya Biosciences Inc(IDYA-US)EPS預估上修至-2.26元，預估目標價為58.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ideaya Biosciences Inc(IDYA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.32元上修至-2.26元，其中最高估值-1.83元，最低估值-2.62元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.83(-1.85)
|-1.91
|-0.27
|-0.32
|最低值
|-2.62(-2.62)
|-3.18
|-3.29
|-2.46
|平均值
|-2.22(-2.27)
|-2.6
|-2.11
|-1.57
|中位數
|-2.26(-2.32)
|-2.6
|-2.39
|-1.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,500萬
|6,468萬
|2.52億
|2.81億
|最低值
|0.00
|0.00
|924萬
|7,607萬
|平均值
|1,336萬
|1,636萬
|8,145萬
|1.78億
|中位數
|1,650萬
|1,000萬
|6,733萬
|1.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.36
|-1.40
|-1.41
|-1.42
|-1.96
|營業收入
|0.00
|1,954萬
|2,794萬
|5,093萬
|2,339萬
詳細資訊請看美股內頁：
Ideaya Biosciences Inc(IDYA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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