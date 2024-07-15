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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ideaya Biosciences Inc(IDYA-US)EPS預估上修至-2.26元，預估目標價為58.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ideaya Biosciences Inc(IDYA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.32元上修至-2.26元，其中最高估值-1.83元，最低估值-2.62元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.83(-1.85)-1.91-0.27-0.32
最低值-2.62(-2.62)-3.18-3.29-2.46
平均值-2.22(-2.27)-2.6-2.11-1.57
中位數-2.26(-2.32)-2.6-2.39-1.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2,500萬6,468萬2.52億2.81億
最低值0.000.00924萬7,607萬
平均值1,336萬1,636萬8,145萬1.78億
中位數1,650萬1,000萬6,733萬1.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.36-1.40-1.41-1.42-1.96
營業收入0.001,954萬2,794萬5,093萬2,339萬

詳細資訊請看美股內頁：
Ideaya Biosciences Inc(IDYA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIDYA

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