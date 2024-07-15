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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.86%，總成交額25.74億

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:49

台股今日建材營造業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.86%，總成交額25.74億元，大盤占比1.97%。

該產業上漲家數42、下跌家數8、平盤家數4。領漲個股欣巴巴(9906-TW)15日09:49股價上漲9元，報131.5元，漲幅7.35%。

建材營造近5日上漲2.32%，集中市場加權指數上漲1.53%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 +2.32% +1.53%
近一月 +1.8% +6.28%
近三月 +20.46% +15.34%
近六月 +48.39% +36.57%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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欣巴巴128.54.90%

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