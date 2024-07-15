盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.86%，總成交額25.74億
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:49
台股今日建材營造業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.86%，總成交額25.74億元，大盤占比1.97%。
該產業上漲家數42、下跌家數8、平盤家數4。領漲個股欣巴巴(9906-TW)15日09:49股價上漲9元，報131.5元，漲幅7.35%。
建材營造近5日上漲2.32%，集中市場加權指數上漲1.53%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.32%
|+1.53%
|近一月
|+1.8%
|+6.28%
|近三月
|+20.46%
|+15.34%
|近六月
|+48.39%
|+36.57%
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