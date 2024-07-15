盤中速報 - 翔耀(2438)急拉3.03%報81.6元，成交1,040張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:38
翔耀(2438-TW)近5分K漲速3.03%，15日09:38報81.6元，成交1,040張，今日跌幅為2.04％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
翔耀(2438-TW)近5日股價上漲28.15%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲2.44%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+63 張
- 外資買賣超：+65 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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