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鉅亨速報

盤中速報 - 翔耀(2438)急拉3.03%報81.6元，成交1,040張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:38

翔耀(2438-TW)近5分K漲速3.03%，15日09:38報81.6元，成交1,040張，今日跌幅為2.04％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

翔耀(2438-TW)近5日股價上漲28.15%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲2.44%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+63 張
  • 外資買賣超：+65 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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