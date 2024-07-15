盤中速報 - 映泰(2399)大漲7.05%，報25.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:14
映泰(2399-TW)15日09:14股價上漲1.65元，報25.05元，漲幅7.05%，成交8,500張。
映泰(2399-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板。工業電腦。電腦VGA 卡。
近5日股價上漲3.54%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,650 張
- 外資買賣超：+2,674 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-24 張
- 融資增減：+500 張
- 融券增減：+29 張
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