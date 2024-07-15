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鉅亨速報

盤中速報 - 青雲(5386)大漲7.55%，報75.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:05

青雲(5386-TW)15日09:05股價上漲5.3元，報75.5元，漲幅7.55%，成交540張。

青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

近5日股價下跌4.62%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-152 張
  • 外資買賣超：-25 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-127 張
  • 融資增減：-62 張
  • 融券增減：-4 張

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