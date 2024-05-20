賴清德上任 北京再出手 對台軍售4美企列不可靠實體清單

總統當選人賴清德周一（20 日）宣誓就職，北京接連兩天出手，周一宣布把參與對台軍售的波音防務等四家美企列入不可靠實體清單，禁止這幾家美企在境內新增投資、高層管理人員入境等。

被列入清單的企業，將被禁止從事與中國有關的進出口活動；禁止在中國境內新增投資；禁止企業高級管理人員入境；不批准並取消企業高階管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。