賴清德上任 北京再出手 對台軍售4美企列不可靠實體清單
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-20 12:07
總統當選人賴清德周一（20 日）宣誓就職，北京接連兩天出手，周一宣布把參與對台軍售的波音防務等四家美企列入不可靠實體清單，禁止這幾家美企在境內新增投資、高層管理人員入境等。
中國商務部周一發布兩條公告，宣布把參與對台軍售的美國波音防務、空間與安全集團（BDS）、美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）、美國通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）列入不可靠實體清單。
被列入清單的企業，將被禁止從事與中國有關的進出口活動；禁止在中國境內新增投資；禁止企業高級管理人員入境；不批准並取消企業高階管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。
此外，中國商務部周日宣布，即日起對原產於歐盟、美國、台灣、日本的進口「共聚聚甲醛」發起反傾銷立案調查。
中國商務部說，於 4 月 22 日收到雲南雲天化公司、國家能源集團寧夏煤業公司、開封龍宇化工公司、兗礦魯南化工公司、唐山中浩化工公司、中石油內蒙古新材料公司代表大陸「共聚聚甲醛」產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟、美國、台灣、日本的進口「共聚聚甲醛」進行反傾銷調查。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇