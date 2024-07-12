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〈貴金屬盤後〉美6月CPI給力 黃金重回2400美元關卡以上 下周可望刷新歷史高點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-12 06:40

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（圖：REUTERS/TPG）

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 意外下滑，提振美聯準會 (Fed) 降息的可能性，激勵黃金價格周四 (11 日)漲逾 1%，突破每盎司 2400 美元的水準。

  • 現貨黃金上漲 1.8%，至每盎司 2414.40 美元，創 5 月 22 日以來新高。
  • 8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.6%，至每盎司 2418.70. 美元。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 表示：「因良好的 CPI 數據大大鞏固 9 月降息預期，黃金飆升至 2400 美元以上，多頭可能最早下周就會再創歷史新高。」現貨黃金價格在 5 月 20 日創下每盎司 2449.89 美元的歷史高點。

美國 6 月消費者物價意外下跌，且年增幅創一年來最小，強化了通貨緊縮趨勢已重回正軌的觀點，並促使 Fed 向降息邁進一大步。

根據 CME FedWatch 工具，CPI 數據公布後，市場預計 Fed 9 月降息的可能性自 70% 上升至約莫 85%。

由於黃金不孳息，利率下降可降低持有黃金的機會成本，增加黃金的投資吸引力。

美國通膨數據公佈後，美元跌至一個多月低點，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，而基準美國 10 年期公債殖利率跌至 4 個月低點。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 過去兩日出席監督 Fed 的參議院和眾議院委員會聽證會，其證詞顯示 Fed 越來越接近降息決定。

OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 認為，有鑑於貨幣政策和黃金需求的總體軌跡，黃金牛市尚未結束。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲約 2.1%，至每盎司 31.44 美元，為 5 月 31 日以來的最高水準。
  • 現貨鉑金上漲 1.% 至 1016.80 美元。
  • 現貨鈀金上漲近 1% 至 993.75 美元。

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