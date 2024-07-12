〈貴金屬盤後〉美6月CPI給力 黃金重回2400美元關卡以上 下周可望刷新歷史高點
鉅亨網編譯許家華 2024-07-12 06:40
美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 意外下滑，提振美聯準會 (Fed) 降息的可能性，激勵黃金價格周四 (11 日)漲逾 1%，突破每盎司 2400 美元的水準。
紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 表示：「因良好的 CPI 數據大大鞏固 9 月降息預期，黃金飆升至 2400 美元以上，多頭可能最早下周就會再創歷史新高。」現貨黃金價格在 5 月 20 日創下每盎司 2449.89 美元的歷史高點。
美國 6 月消費者物價意外下跌，且年增幅創一年來最小，強化了通貨緊縮趨勢已重回正軌的觀點，並促使 Fed 向降息邁進一大步。
根據 CME FedWatch 工具，CPI 數據公布後，市場預計 Fed 9 月降息的可能性自 70% 上升至約莫 85%。
美國通膨數據公佈後，美元跌至一個多月低點，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，而基準美國 10 年期公債殖利率跌至 4 個月低點。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 過去兩日出席監督 Fed 的參議院和眾議院委員會聽證會，其證詞顯示 Fed 越來越接近降息決定。
OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 認為，有鑑於貨幣政策和黃金需求的總體軌跡，黃金牛市尚未結束。
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