〈能源盤後〉6月CPI提振Fed降息預期 原油連2日上漲
鉅亨網編譯許家華 2024-07-12 06:20
原油期貨價格周四 (11 日) 上漲，連續兩個交易日收高，係因美國主要通膨指標下降，推升今年降息的可能性，從而提高消費者能源需求前景。
國際能源署 (IEA) 在月報中小幅上調今年原油需求成長的預測，但下調對明年的預測，導致原油價格盤中部分時段走跌。
能源商品價格
市場驅動力
Tradition Energy 市場研究總監 Gary Cunningham 指出，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)周三的談話給了多頭希望，而周四公布的數據又有助於支撐「Fed 很快就會降息」的想法。
美政府周四公布，6 月消費者物價指數 (CPI) 下降 0.1%，為 2020 年 5 月疫情最嚴重時期以來的首次下跌。
施耐德電機高級大宗商品分析師 Brian Swan 表示：「此事態發展強化了通貨緊縮趨勢仍在持續的信念，可能促使 Fed 考慮降息。全球降息有利油價，因為更實惠的信貸往往會提振消費者需求。」
交易員周四也消化了 IEA 發布的 6 月報告。IEA 預計，今年石油需求平均增加 97 萬桶 / 日，略高於先前預測的 96 萬桶 / 日，但明年需求增長放緩，預計自先前估計的 100 萬桶 / 日下降至 98 萬桶 / 日。
Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周四發布的報告指出，中國佔 2023 年全球需求成長的 70%，但 IEA 預計今明兩年該占比將下降至 40%。
IEA 的成員包括全球最大的能源消費國，其預測比 OPEC 的預測悲觀得多。 前一日 OPEC 公布月報，維持今明兩年的需求成長預期不變，分別為 220 萬桶 / 日和 180 萬桶 / 日。
StoneX 的分析師表示，OPEC 和 IEA 的需求預測「比平常差距更大，部分係因這兩個機構對全球潔淨能源的轉型速度看法差異。
美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (7/5 止) 美國原油庫存意外減少 340 萬桶，為連續第二周下降，讓原油 3 日跌勢止步。
麥格理策略師先前預期上周原油庫存減少 120 萬桶。美國石油協會 (API) 周二報告，上周原油庫存減少 192 萬桶。
上周汽油需求量也較前一周下降，但作為需求代理的車用汽油供應量的 4 周均值為 929.4 萬桶 / 日，高於去年同期的 4 周均值 925.9 萬桶 / 日。
ING 策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示，自 3 月以來，該 4 周均值首次突破 2023 年水準。「隨著美國更深入駕車季，緩解了市場對美國汽油需求的擔憂。」
其他能源新聞方面，天然氣價格延續跌勢，跌至 5 月 10 日以來的最低水準。根據 EIA 周四數據，上周 (7/5 止) 美國天然氣供應量增加 650 億立方英尺，高於預期。分析師本預期增加近 550 億立方英呎。
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