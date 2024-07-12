盤後速報 - 單井(3490)次交易(15)日除息1.2元，參考價42.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
單井(3490-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為42.1元，相較今日收盤價43.30元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.77%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|43.30
|1.2
|2.77%
|0.0
|2023/07/13
|26.1
|1.3
|4.98%
|0.0
|2022/07/15
|23.15
|1.2
|5.18%
|0.0
|2021/08/04
|27.9
|0.7
|2.51%
|0.0
|2020/08/26
|24.55
|0.5
|2.04%
|0.0
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