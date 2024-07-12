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鉅亨速報

盤後速報 - 單井(3490)次交易(15)日除息1.2元，參考價42.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

單井(3490-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為42.1元，相較今日收盤價43.30元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.77%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 43.30 1.2 2.77% 0.0
2023/07/13 26.1 1.3 4.98% 0.0
2022/07/15 23.15 1.2 5.18% 0.0
2021/08/04 27.9 0.7 2.51% 0.0
2020/08/26 24.55 0.5 2.04% 0.0

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