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鉅亨速報

盤中速報 - 維田(6570)大漲8.66%，報71.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:37

維田(6570-TW)12日11:37股價上漲5.7元，報71.5元，漲幅8.66%，成交4,850張。

維田(6570-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為事務機器製造業。資料儲存及處理設備製造業。電子零組件製造業。

近5日股價上漲20.51%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+249 張
  • 外資買賣超：+244 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：+1,582 張
  • 融券增減：+72 張

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