盤中速報 - 維田(6570)大漲8.66%，報71.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:37
維田(6570-TW)12日11:37股價上漲5.7元，報71.5元，漲幅8.66%，成交4,850張。
維田(6570-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為事務機器製造業。資料儲存及處理設備製造業。電子零組件製造業。
近5日股價上漲20.51%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+249 張
- 外資買賣超：+244 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+1,582 張
- 融券增減：+72 張
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