岸田文雄支持率跌至15.5% 連二月創新低

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:57

日本最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率跌至 15.5%，再度創自民黨 2012 年 12 月重新執政以來最低水準，另有四成受訪者期望政黨輪替。

時事通訊社公布最新民調，岸田內閣支持率與上月相比下降 0.9 個百分點至 15.5%，不支持率上升 1.4 個百分點至 58.4%。此外，約四成的受訪者認為，在下屆眾議院選舉，岸田應該下台。

日本民眾因自民黨秘密資金問題對現政權產生信任危機。在日本政壇，內閣支持率低於 30% 被輿論視為進入「危險水域」，若進一步跌破 20%，則被視為陷入「下台水域」。多家不同機構的民調均顯示，岸田內閣支持率去年年底以來持續在 20% 以下徘徊。

調查結果顯示，受訪者中支持岸田內閣的最主要理由是「沒有其他合適的人」；不支持的原因是「不抱期待」、「不信任首相」和「政策糟糕」。