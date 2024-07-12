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鉅亨速報

盤中速報 - 金寶(2312)大漲7.16%，報27.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:44

金寶(2312-TW)12日10:44股價上漲1.85元，報27.7元，漲幅7.16%，成交224,687張。

金寶(2312-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。

近5日股價上漲31.22%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-31,401 張
  • 外資買賣超：-30,337 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-1,065 張
  • 融資增減：+2,792 張
  • 融券增減：+2,172 張

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