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鉅亨速報

盤中速報 - 華榮(1608)股價拉至漲停，漲停價43.25元，成交63,401張

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37

華榮(1608-TW)12日10:37上漲3.9元，股價漲停報43.25元，委買18,581張，成交63,401張。

主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。所屬產業為電器電纜，相關電器電纜近5日下跌1.3%。

華榮(1608-TW)近5日股價上漲1.55%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+97 張
  • 外資買賣超：-1,078 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1,175 張
  • 融資增減：+1,435 張
  • 融券增減：+5 張

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