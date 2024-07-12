盤中速報 - 華榮(1608)股價拉至漲停，漲停價43.25元，成交63,401張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37
華榮(1608-TW)12日10:37上漲3.9元，股價漲停報43.25元，委買18,581張，成交63,401張。
主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。所屬產業為電器電纜，相關電器電纜近5日下跌1.3%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+97 張
- 外資買賣超：-1,078 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1,175 張
- 融資增減：+1,435 張
- 融券增減：+5 張
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