盤中速報 - 華榮(1608)股價拉至漲停，漲停價43.25元，成交63,401張

主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。所屬產業為電器電纜，相關電器電纜近5日下跌1.3%。