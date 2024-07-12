盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅3.01%，總成交額32.33億
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:49
台股今日電器電纜類股表現強勁，12日09:49相關指數上漲3.01%，總成交額32.33億元，大盤占比1.89%。
該產業上漲家數13、下跌家數0、平盤家數2。領漲個股華榮(1608-TW)12日09:49股價上漲3.9元，報43.25元，漲幅9.91%。
電器電纜近5日下跌1.3%，集中市場加權指數上漲3.69%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.3%
|+3.69%
|近一月
|-1.22%
|+11.92%
|近三月
|+1.66%
|+17.52%
|近六月
|+16.62%
|+39.01%
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