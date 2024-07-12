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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅3.01%，總成交額32.33億

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:49

台股今日電器電纜類股表現強勁，12日09:49相關指數上漲3.01%，總成交額32.33億元，大盤占比1.89%。

該產業上漲家數13、下跌家數0、平盤家數2。領漲個股華榮(1608-TW)12日09:49股價上漲3.9元，報43.25元，漲幅9.91%。

電器電纜近5日下跌1.3%，集中市場加權指數上漲3.69%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -1.3% +3.69%
近一月 -1.22% +11.92%
近三月 +1.66% +17.52%
近六月 +16.62% +39.01%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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