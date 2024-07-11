〈貴金屬盤後〉Fed降息預期上升 提振金價 市場聚焦美通膨數據

鉅亨網編譯許家華 2024-07-11 06:41

美聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鴿派言論提高降息預期，激勵黃金價格周三 (10 日)上漲，同時投資者正等待美國通膨數據以獲取更多線索。

現貨黃金上漲 0.6% 至每盎司 2378.25 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.7%，至每盎司 2384.80 美元。

Kitco 高級市場分析師 Jim Wyckoff 指出，鮑爾昨日在參議院的鴿派言論令人意外，且一定程度上緩解了市場對 Fed 今年不降息的擔憂。

鮑爾周二言論仍保持謹慎，稱需要更多良好數據以加強寬鬆貨幣政策的立場。

根據 CME FedWatch 工具，市場預計 Fed 9 月降息以及 12 月再次降息的可能性為 75%。降息有利金價，係因黃金不孳息，利率下降可削減持有黃金的機會成本，凸顯黃金的投資吸引力。

目前市場焦點轉向周四和周五分別預計公布的 CPI 和 PPI 數據，近期數據顯示，美通膨已自年初意外高點回落。

Wyckoff 補充，如果這些通膨數據如預期顯示降溫，黃金白銀市場將持續橫盤走高。

美元兌其他貨幣下跌 0.1%，為黃金提供進一步支撐，使得黃金對其他貨幣持有者變得更便宜。

同時，世界黃金協會 (WGC) 周二表示，由於歐洲和亞洲上市基金增持，全球實物支持的黃金 ETF 在 6 月連續第二個月淨流入。

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