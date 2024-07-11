鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估上修至5.53元，預估目標價為134.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.44元上修至5.53元，其中最高估值6.17元，最低估值4.28元，預估目標價為134.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.17(6.17)
|8.45
|10.53
|9.53
|最低值
|4.28(4.28)
|5.37
|6.41
|9.29
|平均值
|5.42(5.41)
|7.02
|8.23
|9.41
|中位數
|5.53(5.44)
|7.1
|8.13
|9.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|225.95億
|289.26億
|335.55億
|182.16億
|最低值
|164.34億
|172.75億
|179.10億
|182.16億
|平均值
|198.03億
|229.18億
|255.58億
|182.16億
|中位數
|199.04億
|226.95億
|257.39億
|182.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.44
|-7.26
|-0.07
|3.88
|3.66
|營業收入
|86.78億
|82.73億
|174.40億
|209.39億
|156.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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