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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估上修至5.53元，預估目標價為134.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.44元上修至5.53元，其中最高估值6.17元，最低估值4.28元，預估目標價為134.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.17(6.17)8.4510.539.53
最低值4.28(4.28)5.376.419.29
平均值5.42(5.41)7.028.239.41
中位數5.53(5.44)7.18.139.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值225.95億289.26億335.55億182.16億
最低值164.34億172.75億179.10億182.16億
平均值198.03億229.18億255.58億182.16億
中位數199.04億226.95億257.39億182.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.44-7.26-0.073.883.66
營業收入86.78億82.73億174.40億209.39億156.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRGP

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