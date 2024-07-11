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鉅亨速報

盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲2.69%，報252.81美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:00

MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間11日21:45股價上漲6.63美元，報252.81美元，漲幅2.69%，成交量137,362（股），盤中最高價253.76美元、最低價247.99美元。

美股指數盤中表現

MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.08%
  • 近 1 月：+9.6%
  • 近 3 月：-29.92%
  • 近 6 月：-37.38%
  • 今年以來：-39.79%

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美股美股盤中MongoDB公司

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費城半導體5870.812-0.57%
MongoDB公司255.773.90%

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