盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲2.69%，報252.81美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:00
MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間11日21:45股價上漲6.63美元，報252.81美元，漲幅2.69%，成交量137,362（股），盤中最高價253.76美元、最低價247.99美元。
美股指數盤中表現
MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.08%
- 近 1 月：+9.6%
- 近 3 月：-29.92%
- 近 6 月：-37.38%
- 今年以來：-39.79%
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