首個本地家族響應！香港首富李嘉誠家族 將就設立家族辦公室一事制度化

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:16

過去歐美盛行的家族辦公室正在亞洲風行，香港與新加坡近年更是競爭激烈，而近日香港首富李嘉誠長子、長實董事會主席兼董事總經理李澤鉅首次公開家族辦公室進程，更為香港的家族辦公室故事開精彩一幕。

李澤鉅周一 (8 日) 透過發言人指出，李氏家族一直於香港進行不同投資，會就於香港成立家族辦公室一事制度化，管理人包括共事多年的友好同事及家族成員。」

為吸引外資來鞏固香港的金融中心地位，香港當局近年大力鼓勵本地及富豪在香港成立家族辦公室，外界一直關注李嘉誠家族的反應，因其家族的舉動可能成為其他富豪家族的標竿。

李氏家族長年位居香港富豪榜首位無疑是風向球之一，不論是二代接班還是家族信託，均早就做好部署，只有家族辦公室一直未有定論。這次是李氏家族首度表態。



事實上，今年以來，李澤鉅多次主動談起香港家族辦公室。他 5 月在長實集團股東大會上指出，香港作為國際金融中心，越來越多國際企業及國際家族辦公室設在香港，香港國際金融市場地位越加鞏固，香港的經濟底氣亦會更好，有利長遠發展。

關於李嘉誠家族辦公室的傳聞一直甚囂塵上。周凱旋創辦的維港投資因資金來自李嘉誠基金會，一度被外界視為李嘉誠的家族辦公室。對此，長江實業集團還專門進行澄清。

《星島日報》報導指出，李嘉誠家族除擁有市值 4500 億港幣 (約 1.89 兆台幣）的香港上市公司外，李嘉誠多年來也大量投資技術革新企業，並於 2006 年將三分之一的財產注入李嘉誠基金會，當時規模達 90 億美元 (約 2950 億台幣)。

自 1997 年登上香港首富寶座後，李嘉誠幾乎沒下來過。根據《Forbes》2024 最新香港富豪榜，李嘉誠以身家 362 億美元 (約 1.09 兆台幣)，又一次蟬聯首富。

所謂的家族辦公室，是指專門為富裕家族提供投資管理和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族的自有資金。

上個月，來自瑞士的合眾集團正式開設香港辦公室，直言看好香港私人財富發展的潛力，歐洲老牌資管巨頭 Federated Hermes 也透露將在香港設立辦公室，並開始招聘員工，另一歐洲投資巨頭 Tikehau Capital 更在今年 5 月初跟香港四大豪門之一鄭氏家族第三代鄭志剛聯合創立的 Flow Capital 簽署戰略合作協議，雙方將聯手面向亞洲和歐洲市場，而香港的家族辦公室資源是雙方合作的因素之一。

這些全球資管機構不約而同選擇香港，瞄準的都是家族辦公室業務或資源，背後的邏輯便是家族辦公室歷來被視為財富管理行業皇冠上的明珠，能發揮巨大的乘數效應，將資金引導至更多金融領域。

根據德勤一項研究顯示，截至去年底香港有超過 2700 個單一家族辦公室，較新加坡於 2022 年底公佈的 1400 家高出近一倍。