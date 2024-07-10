盤中速報 - 費城半導體大漲1.66%，報5860.79點
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 22:30
截至台北時間10日10:15，費城半導體上漲95.59點（或1.66%），暫報5860.79點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.97%
- 近 1 月：+9.04%
- 近 3 月：+18.36%
- 近 6 月：+41.84%
- 今年以來：+38.07%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲5.08%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲3.27%；台積電(TSM-US)上漲2.79%；美光科技(MU-US)上漲2.78%；安森美半導體(ON-US)上漲2.67%。
部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌0.39%。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.18%，報168.76美元
- 盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大跌3.07%，報191.3美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲3.88%，報183.98美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5.08%，報186.09美元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇