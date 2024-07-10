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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.66%，報5860.79點

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 22:30

截至台北時間10日10:15，費城半導體上漲95.59點（或1.66%），暫報5860.79點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.97%
  • 近 1 月：+9.04%
  • 近 3 月：+18.36%
  • 近 6 月：+41.84%
  • 今年以來：+38.07%

焦點個股

費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲5.08%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲3.27%；台積電(TSM-US)上漲2.79%；美光科技(MU-US)上漲2.78%；安森美半導體(ON-US)上漲2.67%。

部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌0.39%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5847.4731.43%
超微半導體183.7053.73%
藍博士半導體65.342.29%
台積電188.9752.41%
美光科技135.313.18%
安森美半導體75.012.08%
英特爾34.6150.07%

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